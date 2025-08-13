¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÅçÍ³¹áÎ¤¡Ê41¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¡Ê75¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÂçÅç¤Ï¡ÖºòÆü¤Î5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¤Ë¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤È¡ªÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤µ¤ó¤¬20¼þÇ¯¤È5000²ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëTOKYOMX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥´¥¸¥à¤Î¥Ø¥Ó¡¼»ëÄ°¼Ô¤Ç¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦±é¼ÔÁ´°÷¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¡Á¤¤´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×