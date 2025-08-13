21:00¥Ðー¥­¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë 23:30ÊÆ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·× 14Æü 2:00¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë 2:30¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë ¥«¥Ê¥ÀÃæ¶äµÄ»öÏ¿¡Ê7·î30Æü³«ºÅÊ¬¡Ë ÊÆ¼çÍ×´ë¶È·è»» ¥·¥¹¥³¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º ¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£