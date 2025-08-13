¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¡¢¶¯¤¤Êý¸þÀ­¤ß¤é¤ì¤º¡¢°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±ÀÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ 0.6601¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 0.6561¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 0.6528¸½ÃÍ 0.6522°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ 0.651421Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 0.6510°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë 0.649610Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 0.6480°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ 0.6473°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë 0.6443100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 0.6431¥¨¥ó¥Ù¥í&#125