西武新宿線を走る10000系特急イメージ（写真：西武鉄道）西武鉄道は、秋の行楽シーズンにあわせ、2025年9月20日から10月26日までの土曜と休日、新宿線の特急「レッドアロー号」を田無駅に臨時停車させると発表しました。期間中は、すべての特急列車が田無駅に停車し、沿線からの観光やお出かけが、より便利で快適になるとしています。秋の観光・通勤通学に田無駅特急レッドアロー号は、10000系車両を使用し、西武新宿駅と本川越駅