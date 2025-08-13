長尾謙杜（なにわ男子）と山田杏奈がダブル主演を務める映画『恋に至る病』（10月24日公開）より、山田が清廉（せいれん）さと危うさの二面性を併せ持つ女子高校生・景を巧みに演じる姿を捉えた場面写真4点が解禁された。【写真】笑顔から一転、印象ががらりと変わる横顔『恋に至る病』山田杏奈の場面写真（4点）斜線堂有紀による同名の恋愛小説を廣木隆一監督のメガホンで実写映画化した本作は、不器用でいちずな初恋を軸に