ジェネレーションパスが後場終盤になって急伸している。午後３時ごろ、連結子会社である青島新嘉程家紡が、新たに「グラフェン量子ドット、及び、その製造方法」に関する特許を取得したと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。 グラフェンは鋼の２００倍の強度・銅の１０倍以上の熱伝導性・シリコンの１００倍の電子移動性を持ち、しかも紙より薄いという特性を兼ね備えたカーボン素材で、遠赤外