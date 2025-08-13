高石あかりがヒロインを務める2025年後期放送の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）より、高石演じる「松野トキ」と、トミー・バストウ演じる「レフカダ・ヘブン」のワンショットビジュアルが到着した。【写真】モデルは小泉八雲レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）ワンショットビジュアル『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋