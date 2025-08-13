ÊÝ°é»ÜÀß¤Î¿ÍºàÉÔÂ­ÊÝ°é»ÜÀß¤Î80.3¡ó¤¬¡¢ÊÝ°é»Î¤é¤Î¿ÍºàÉÔÂ­¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬13Æü¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î°ÑÂ÷Ä´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î¤¦¤Á25.3¡ó¤Ï¡¢¿ÍºàÉÔÂ­¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤É¤â¤òÄê°÷¤Þ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¿¦°÷¤¬µÙ²Ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëºÝ¤ÎÄ´À°¤Ç¿Í¼êÉÔÂ­¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤ò²ó¤¹¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£ÊÝ°é¿Íºà³ÎÊÝ¤Î¼Â¾ð¤òÇÄ°®¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Á´¹ñÄ´ºº¤òÀ¯ÉÜ¤¬¹Ô¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤³¤É¤â²ÈÄí