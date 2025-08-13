¹­ÅçÆî½ð¤Ï13Æü¡¢¹­Åç»ÔÆî¶è¤Î70ÂåÌµ¿¦ÃËÀ­¤¬·Ù»¡´±¤ä¸¡»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤é¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢·×Ìó1²¯4400Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6·î12Æü¡¢ÃËÀ­Âð¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÃË¤é¤¬ÅÅÏÃ¤·¡Öº¾µ½ÍÆµ¿¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ¶âÀö¾ô¤Î¤¿¤á¤Ë·Ù»¡¤Ç¤ª¶â¤òÍÂ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤È»Ø¼¨¡£ÃËÀ­¤Ï»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ7·î4Æü¤«¤é24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·×20²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ°Å¹æ»ñ»º¤òÁ÷¶â¤·¤¿¡£»Ø¼¨¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿ÃËÀ­¤¬