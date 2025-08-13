アシックスは、伝統と先進性が共存する東京からインスピレーションを受けデザインに落とし込んだランニングシューズコレクション「TOKYO Collection（トウキョウコレクション）」13品番を、9月4日からアシックスオンライン、アシックス直営店各店（ファクトリーアウトレットを除く）などで発売する。今回のコレクションは、藤の花にインスパイアされた優雅な紫のカラーで「おもてなし」と「優雅さ」を表現し、アクセントカラーに、