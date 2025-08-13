◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でフル出場し、同点の９回に一時勝ち越しの４３号ソロを放ったが、サヨナラ負けを喫して空砲となった。ドジャースは同じロサンゼルスに本拠地を置く「フリーウェーシリーズ」とも言われるエンゼルス戦で昨季からまさか