俳優の織田裕二（５７）が、スペシャルアンバサダーを務める陸上の世界選手権（９月１３日〜２１日、東京・国立競技場）の開幕までちょうど１カ月となった１３日、都内で報道陣の取材に応じた。大舞台の開幕が近づき、「何百日前から『世界陸上が東京であるよ』とやってきて、『まだ早くない？』と感じていた。１カ月となるとドキドキしちゃいますね」と高揚感を語った。大会が近づいたことで、スペシャルアンバサダーとして