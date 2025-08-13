ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´ÛÀÇ´Ø¤Ï2025Ç¯8·î13Æü¡¢¥¿¥¤¤«¤éËãÌô¤Ç¤¢¤ëÂçËã¤òÌ©Í¢Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀÇË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÈ¡´Û»Ô¤Ë½»¤àÃË¤òÈ¡´ÛÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¡´Û»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÂçÄÍÎÃÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ç¤¹¡£ÂçÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯6·î24Æü¡¢¥¿¥¤¤«¤é¹ñºÝÍ¹ÊØ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ËãÌô¤Ç¤¢¤ëÂçËã¤ª¤è¤½1875.05¥°¥é¥à¤òÌ©Í¢Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õÊØ¤ÇÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿²ÙÊª¤Î¤Ê¤«¤ËÂçËã¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È