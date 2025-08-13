故フレディ・マーキュリーさんに隠し子がいたという説に、元恋人で生涯の親友として知られるメアリー・オースティンが疑問を投げかけている。レスリー・アン・ジョーンズによる新刊『ラヴ、フレディ』の中、クイーンのフロントマンであったフレディさんに娘がいたと記載されているが、メアリーは自分の知らないところで隠し子がいたとしたら「非常に驚き」だと話している。 【