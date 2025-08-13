◇第107回全国高校野球選手権大会（13日、甲子園球場）全国高校野球選手権大会は13日、2回戦の3試合が行われました。昨夏の覇者・京都国際（京都）は、昨春の選抜優勝校の健大高崎（群馬）を下して3回戦進出を決めました。初回にスクイズなどで2点を先行すると、逆転されて迎えた3回には連続タイムリーですぐさま再逆転に成功。その後も追加点を加えて突き放すと、先発の西村一毅投手（3年）は9回160球の熱投で健大高崎の反撃を抑