15Æü¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÁ°¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥­¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÁí½ñµ­¤¬¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¸ß¤¤¤Î·ëÂ«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï13ÆüÄ«¡¢¶âÁí½ñµ­¤¬12Æü¤Ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÆ®¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¦´º¤µ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¶âÁí½ñµ­¤Ï¡Öº£¸å¤â¥í¥·¥¢¤¬¤È¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¤¹