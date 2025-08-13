静岡県伊東市の田久保真紀市長が13日、自身の学歴問題を調査する市議会の特別委員会（百条委員会）に出頭し、証人尋問を受けた。尋問では、卒業証書と主張する文書を市議会議長らに見せたことに言及。「報道にあるようなチラ見せといった事実はなくて、私としてはこうやって提示をいたしまして、約19.2秒ほど見せたと記憶しております」などと証言し、会場内からは失笑が漏れた。19.2秒の根拠を問われると、「（議長らとの）