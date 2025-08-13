私はアケミ。夫と娘のチサト（2歳）と一緒に暮らしています。私たちが住んでいるところは地域の交流がわりとさかんです。特に子育て世帯同士の交流が多く、子ども同士も仲良く遊んでいます。私もママ友が多く、賑やかに子育てができて嬉しく思っています。そんななか公園で遊んでいると、ママ友に「お下がりいらない？」と話しかけられました。これ幸いと私はいただくことに。ところがママ友が持ってきたお下がりの量はなんと段ボ