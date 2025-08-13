国際弁護士の清原博氏が13日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」に出演。この日、自身の学歴問題を調査する市議会の特別委員会（百条委員会）に出頭した静岡県伊東市・田久保真紀市長について語った。証人尋問が行われ、かみ合わない問答が繰り返された。MC・石井亮次アナは私も見ましたけど、ひと言…ものすごい疲れます。何も前に進まない、何も腹に落ちることがない。のれんに腕押し、ぬかにくぎ…」と脱力。清原氏は「確か