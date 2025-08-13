ºå¿À¤Î²¬Î±±Ñµ®Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1·³¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£7·î28Æü¤Ë½Ð¾ìÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï3Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊSGLÆôºê¡Ë¤Ç9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£2·³¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï1.29¤À¤Ã¤¿¡£