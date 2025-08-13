大谷翔平ドジャースが最大のライバルにいよいよ追いつかれた。パドレスは１２日（日本時間１３日）、敵地ジャイアンツ戦に５―１で勝利。１ゲーム差のドジャースがエンゼルスに延長１０回、６―７でサヨナラ負けを喫したため、同率でナ・リーグ西地区首位タイとなった。メジャー公式サイトは「サンディエゴ（・パドレス）は２０１０年以来初めて、シーズン後半戦で地区首位タイに浮上した」と１５年ぶりとした。ドジャース