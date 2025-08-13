¥¿¥«¥Á¥Û [Åì¾Ú£Ó] ¤¬8·î13Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(4-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ58.1¡óÁý¤Î1.9²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î4.5²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï43.6¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î32.6¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î6.0¡ó¢ª7.6¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹