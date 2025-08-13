◆第２０回全日本女子硬式クラブ野球選手権第５日（１３日、千葉・長嶋茂雄記念岩名球場ほか）女子硬式野球クラブチームの日本一を決める大会の準々決勝が行われ、はつかいちサンブレイズ（広島）、東海ＮＥＸＵＳ（愛知）、ＺＥＮＫＯＢＥＡＭＳ（埼玉）、エイジェック（栃木）が１４日の準決勝に進出した。廿日市市の企業チーム・はつかいちサンブレイズは九州ハニーズ（福岡）を延長タイブレークで破り、創部４年目で全