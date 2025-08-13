６日、空から見たウルワティ水利ハブ。（ドローンから、ホータン＝新華社記者／周佳誼）【新華社ウルムチ8月13日】中国新疆ウイグル自治区和田（ホータン）地区を流れる喀拉喀什（カラカシュ）川の中流域に位置する烏魯瓦提（ウルワティ）水利ハブは、総合的な機能と効果を備えた大型水利ハブプロジェクトとして、かんがいや洪水防止、発電、生態系改善などさまざまな役割を担っている。プロジェクトは今年1月までに、累計648