À¾Éð¿·½ÉÀþ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¾®¹¾¸Í¡×¤¬¡¢ÅÄÌµ±Ø¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÎ×»þÄä¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£ÅÄÌµ¤ËÎ×»þÄä¼ÖÀ¾ÉðÅ´Æ»¤Ï2025Ç¯8·î13Æü¡¢½©¤Î¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·½ÉÀþ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¾®¹¾¸Í¡×¤òÅÄÌµ±Ø¡ÊÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»Ô¡Ë¤ËÎ×»þÄä¼Ö¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾Éð¿·½ÉÀþ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¾®¹¾¸Í¡×¤È¤·¤ÆÁö¤ë10000·ÏÅÅ¼Ö¡Ö¥Ë¥å¡¼¥ì¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¡×¡Ê²èÁü¡§À¾ÉðÅ´Æ»¡Ë9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÅÚµÙÆü¤Ë¸Â¤ê¡¢ÆÃµÞ¡Ö¾®¹¾¸Í¡×¤ÎÁ´Îó¼Ö¤¬ÅÄÌµ±Ø¤ËÄä¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£¹â