【モデルプレス＝2025/08/13】⻲梨和也が、8月21日発売の美容誌「MAQUIA」10月号増刊表紙に登場。連載『亀カメラ』が同号で最終回を迎える。【写真】亀梨和也、人気アイドルと熱烈ハグ◆亀梨和也「MAQUIA」連載卒業「MAQUIA」で亀梨といえば、2010年から14年以上にわたって続いてきた好評連載『亀カメラ』。SNSが現在ほど普及していなかった当時、『亀梨和也の瞳が映す心の奥の風景とは』というサブタイトルが示すとおり、と