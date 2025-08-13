猛暑が続く中、中国５県を主会場に行われている全国高校総体（インターハイ、３０競技）では、暑さ対策が課題になっている。試合中に給水タイムを導入し、練習場には扇風機を置いている。陸上では実施方式の変更という異例の措置が取られた。全国高校体育連盟（高体連）は課題を検証し、今後の運営に生かす考えだ。（新谷諒真、原彩乃）シャワーで冷やす島根県美郷町のカヌー会場。今月５日、競技を終えた選手らが次々と控えテ