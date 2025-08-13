（台北中央社）中度台風（台湾基準）台風11号が台湾に接近・上陸した影響で、13日は台湾の国内線が全便欠航になった他、台湾鉄路（台鉄）では南部や東部の区間などで運休するなど、交通への影響が出ている。マンダリン（華信）航空やユニー（立栄）航空、徳安航空の13日の国内線は全便欠航になった。チャイナエアライン（中華航空）やエバー（長栄）航空、タイガーエア台湾（台湾虎航）、スターラックス（星宇）航空の国際線は、桃