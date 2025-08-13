「年収とか職業とか色々ありますけど…」。平祐奈が結婚相手の条件について言及する一幕があった。【映像】婚活ドキュメンタリー『GIRL or LADY 2』平祐奈がMCを務めるABEMAの恋愛番組『Girl or Lady Season2』。この番組は結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーで、MCには、Season1に引き続き、モデルでタレント