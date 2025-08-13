（左から）日本維新の会の高木佳保里総務会長、藤田文武共同代表、吉村洋文代表、中司宏幹事長、斎藤アレックス政調会長（写真：時事）【写真】どれだけ知ってる？日本維新の会「新執行部」の顔ぶれと「連立入り」のキーパーソン日本維新の会は8月12日、新体制の人事を決めた。今夏の参議院選挙での同党の敗北を踏まえて、続投する吉村洋文代表（大阪府知事）を中心としつつ、党内の“東西対立”を封じる挙党体制で、全国政党と