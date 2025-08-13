モグライダー・芝大輔『煙太郎』（KADOKAWA）が10月16日に発売される。また本書の予約受付が8月12日に開始された。 【写真】『煙太郎』著者、モグライダー・芝大輔 数々のテレビ番組でMCを務め、M-1グランプリファイナリストであるモグライダーの芝大輔。本書は、相方ともしげへの熱い思いや、SNSで明かされることのない私生活、なかなか笑いを取れなかった下積み時代や未来への展望など、これまでの軌跡