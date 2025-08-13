画像はコミックDAYS「やちるさんはほめるとのびる」のページ（https://comic-days.com/episode/2550912965546773060）より 【第7話2】 8月13日 公開 価格：60ポイント 講談社は8月13日、遠野人夏氏によるマンガ「やちるさんはほめるとのびる」第7話2「未来の話」をコミックDAYSにて公開した。価格は60ポイント。 本作は世間のイメージによって弱体化し、