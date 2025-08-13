平祐奈が、2025年8月24日（日）よる9時より放送開始のABEMAオリジナル恋愛番組『Girl or Lady Season2』のMCに就任。囲み取材の中で姉である平愛梨の結婚にまつわる家庭内エピソードを明かし、共演者から「素敵…」と声が上がった。【映像】婚活ドキュメンタリー『GIRL or LADY 2』『Girl or Lady Season2』は結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を