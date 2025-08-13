◇インターリーグドジャース6―7×エンゼルス（2025年8月12日アナハイム）エンゼルスのザック・ネト内野手（24）が12日（日本時間13日）、本拠でのドジャース戦に「1番・遊撃」で先発出場。6回にドジャース・大谷翔平投手（31）を三重殺に仕留めたプレーについて振り返った。5―5で迎えた6回の守備で4番手・バークが無死一、二塁のピンチを招き、打席には大谷翔平。カウント2―2から二塁ベース付近へライナー性の打球を