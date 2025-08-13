¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î°ËÃ£¸ø»Ò¡Ê54¡Ë¤¬¡¢Íá°á»Ñ¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÆº§¤·¤¿É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë°ËÃ£¤Ï¡¢2022Ç¯1·î¡¢51ºÐ¤Î»þ¤ËºÆº§¡£¡Ö²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹Ãæ¡¢5Ç¯¤Û¤É¶¦¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤­¤¿ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¿ÍÀ¸¤ò2¿Í¤ÇÊâ¤ß¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡£50Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò2¿Í¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢2022