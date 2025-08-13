8月12日、中国・邯鄲で開催されている「FIBA 3×3 ユース・ネーションズリーグ 2025 アジア」で3x3U23女子日本代表がSTOP2優勝を飾った。 11日のSTOP1でもチャンピオンに輝いた日本は、田中平和（トヨタ自動車アンテロープス）、花島百香（ENEOSサンフラワーズ）、伊波美空（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）、上野心音（筑波大学）が出場メンバーに選ばれ、西ファトゥマ七南（早稲