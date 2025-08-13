日本から海外に向けた靴下の輸出額が増えている。品質の高さが現地で評価されていることに加え、高機能を売りにした商品が増えて１足当たりの単価が高まっているためだ。大阪税関によると、奈良や兵庫など靴下の主要生産地を抱える近畿圏の２０２４年の輸出額は、約１８億１０００万円と過去最高となった。近畿圏の輸出額は、１４年には約６億４５００万円で、１０年で３倍近い伸びとなった。近畿圏の輸出額アップが全体を押し