人工知能（ＡＩ）の開発競争に絡み、日米欧と中国の間でルール作りを巡る主導権争いが激化している。その最前線の一つとなっているのが東南アジアだ。日本は経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の取り組みを後押しし、ルール作りへの関与を深めてもらうことで、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）諸国を引き込む戦略を描く。（バンコク佐藤友紀、政治部栗山紘尚）タイの首都バンコクの日本大使公邸に６日、ＡＳＥＡＮ各国の政府関