ｔｉｍｅｌｅｓｚ・松島聡（２７）が１３日、都内で「ハリー・ポッターショップ原宿オープン記念イベント」に登場。映画の中でドラコ・マルフォイ役を演じたトム・フェルトン（３７）との再開に感激した。世界中で人気の映画シリーズの日本初となる旗艦店。松島が大ファンだというフェルトンには、１６年に都内で行われたハリウッド・コレクターズ・コンベンションにプライベートで並んで直接思いを伝えた過去があったといい