アメリカ南部・テキサス州で、貨物列車が脱線しました。現場では火災が起きたほか、危険物が運ばれていた可能性もあり、事故処理が続いています。【映像】米テキサス州 35両の列車が横転線路の上に多くの車両が折り重なるように横転しています。地元メディアによりますと、南部テキサス州ゴードン近郊で12日、ユニオン・パシフィック鉄道が運行する貨物列車が脱線しました。これまでに負傷者は確認されていません。現場近く