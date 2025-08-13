¸µ½õ¤Ã¿Í¥Þ¥­¥Î¥ó»á¤Î¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¸µÀ¾Éð¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Þ¥­¥Î¥ó»á¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖPacific Swings¡×¤¬12Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢À¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¾ì¤òÊ¨¤«¤¹¤Ê¤É¡¢Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¼«¤é±Ñ¸ì¤Ç¥Þ¥­¥Î¥ó»á¡¢¶¦Æ±¥Û¥¹¥È¤Î¥ä¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥¹¥Ñ¥ó¥ä¡¼¥ë¥È»á¤È²ñÏÃ¤·¤¿Ê¿ÎÉ¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÉô°÷¤¬¡Ë6¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×