RODEは8月13日、小型ワイヤレスマイクシステム「Wireless GO（第3世代）」のカラーバリエーションを発表した。カラーは「グリーン」「ブルー」「パープル」「レッド」「ピンク」「オレンジ」の6色で、これまでのブラックやホワイトモデルにはない楽しさで若年層に訴求する。送信機2台セットモデルの価格は51,700円で、発売日は8月19日。RODEの人気ワイヤレスマイク「Wireless GO（第3世代）」に鮮やかな6色のカラバリが登場！送信