１２日、三峰環境集団の焼却炉最終組立拠点。（北京＝新華社記者／李卓璠）【新華社重慶8月13日】中国重慶市のごみ焼却発電施設の製造、運営などを手がける重慶三峰環境集団は、1998年の設立以来、ごみ焼却発電を中心に、生活ごみの減量化や資源化、無害化に取り組んできた。環境保護とエネルギー利用の両立を目指し、持続可能な循環型社会の実現に貢献している。2024年末までに処理したごみの量は、累計1億2400万トン