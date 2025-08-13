終戦から80年という大きな節目を迎える日本の終戦日に合わせて、「戦争とは何か」「平和とは何か」を改めて見つめ直す48時間にわたる特別編成『特集：終戦80年・日本はなぜ戦争に向かったのか？』がヒストリーチャンネルにて放送決定。1931年の満洲事変、1937年の日中戦争、そして1941年の真珠湾攻撃から始まった、15年間に及ぶ昭和期・日本の戦争。ガダルカナル、タラワ、サイパン、ルソン、硫黄島、沖縄へと続く激戦の記録と、広