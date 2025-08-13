ザ・ドリフターズの高木ブー（92）が8月15日に迎える終戦80年に先立ち、自身の戦争体験をカメラの前で語る。この番組は特別企画動画「爆弾下の高木ブー」と題され、14日夜8時から所属事務所イザワオフィスのYouTube チャンネルで配信される。 【写真】熱唱する92歳の高木ブー 高木は1933年３月８日、東京・巣鴨で生まれた。45年３月10日、当時12歳だった高木少年は東京大空襲で焼け出され、家族と共