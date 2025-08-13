香川県子ども女性相談センター 香川県によりますと、2024年度に子ども女性相談センターと西部子ども相談センターが対応した児童虐待の相談件数は1316件で、前年度から45件増加しました。過去10年間では、2018年度の1375件に次いで多くなりました。 内訳は、身体的虐待が340件、心理的虐待が783件、ネグレクトが187件、性的虐待が6件となっています。 主な虐待者は「実母」（661件）と「実父」（500件