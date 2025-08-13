◆プロ・アマ交流戦巨人３軍４―１上武大（１３日・ジャイアンツ球場）巨人の育成ドラフト６位ルーキー・竹下徠空（らいあ）内野手が３軍トップとなる８号特大アーチを放った。上武大戦に「４番・一塁」で先発出場。６回に同点に追いつき、なお無死二、三塁の好機で左腕・狩野に対すると、２ボールから甘く入った１４０キロ超の直球をフルスイング。快音を残して高々と舞い上がった飛球は、そのまま左翼後方の防球ネット中段を