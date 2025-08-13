元日本テレビアナウンサーで現在はフリーの笹崎里菜アナが銀座ホステス時代について語り、スタジオが仰天した。１２日のＡＢＥＭＡオリジナル番組「愛のハイエナｓｅａｓｏｎ４」（火曜・午後１１時）にゲスト出演し、お酒に関するトークで「飲めそうなイメージがあるらしいんですけど、まったくそんなことなくて。飲めるんですけど、量はそんなに」と話した笹崎アナ。「さらば青春の光」の東ブクロから「こんなん聞くのも