ゴディバ ジャパンは、成田国際空港第1ターミナルに「GODIVA café」を9月10日にオープンする。ゴディバを代表するフローズンドリンク「ショコリキサー」をはじめ、ゴディバカフェでしか味わえない多様なチョコレートドリンクやフードメニュー、チョコレートスイーツが楽しめる。店舗限定ドリンクの販売も予定している。空港内へは初出店で、スタンドタイプのテイクアウト専門店となる。場所は中央ビル本館4階。営業時間は午前