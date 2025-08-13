新日本プロレスの石森太二（４２）の特別興行「超人・石森太二はもっと無茶をする」が１０月７日に東京・後楽園ホールで開催されることが発表された。同興行は昨年１１月に東京・新宿フェイスで行われ、石森が全６試合に出場するという鉄人っぷりで話題を呼んだ。大会公式Ｘアカウントで石森がＡＩのような音声に振り回される様子も定番となっていたが、１２日に最新の動画が投稿された。石森が新日本事務所に訪れ、昨年大会